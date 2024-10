Fisioterapeuta de doentes oncológicos: «Nós não salvamos vidas, mas damos vida ao doente»

Carla Anes

Hoje às 11:40

No «Dois às 10», conhecemos a história de Madalena Prata Monteiro, fisioterapeuta há mais de duas décadas e dedica grande parte do trabalho dela a tratar doentes com cancro indo muitas vezes a casa dos pacientes. Explica o qual é o papel do fisioterapeuta nestes doentes e revela que é muito diferente lidar com os doentes no contexto domiciliário do que no contexto hospitalar porque acaba por se envolver no ambiente familiar. Assume ainda que os doentes lhe contam tudo e termina a dizer que é essencial dar amor aos doentes oncológicos.