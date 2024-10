DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Flávia abre o coração sobre Ruben e faz revelação sobre Ana Soares, ex-noiva do concorrente

Joana Lopes

Ontem às 13:45

No «Dois às 10», Flávia Ferreira fala sobre os seus sentimentos por Ruben. Questionada por Cláudio Ramos sobre como se sente ao saber da possibilidade de Ruben se reconciliar com Ana Soares, Flávia revela que ficaria feliz se isso acontecesse. A ex-concorrente explica que, por gostar muito de Ruben, só o quer ver feliz e, por isso, não a magoaria vê-lo reconciliar-se com a ex-noiva. A cantora revelou ainda que acredita que isso vá acontecer e que torce para que sejam os dois muito felizes.