Flávia prepara-se para lançar álbum! Saiba tudo sobre as mais recentes novidades

Carla Anes

Ontem às 11:54

No «Dois às 10», recebemos a ex-concorrente do «Secret Story» com a celebre canção «Universo». Flávia conta como lida com as críticas e revela que vão sair mais músicas em breve.