Gabriel Sousa deixa mensagem a David Maurício: «Temos uma conversa em stand by que vai acontecer mais cedo ou mais tarde»

Carla Anes

Ontem às 11:10

No «Dois às 10», surpreendemos David Maurício com uma mensagem de Gabriel Sousa que afirma: «Temos uma conversa em stand by que vai acontecer mais cedo ou mais tarde».