Gonçalo Quinaz comenta expulsão de Cláudio Alegre do Secret Story: «Para mim, não foi surpresa»

Joana Sequeira

Ontem às 10:06

No «Dois às 10», iniciamos o programa com a presença dos nossos comentadores Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz, que fazem o rescaldo da última gala do «Secret Story - Desafio Final». Começamos por falar sobre a expulsão do concorrente Cláudio Alegre.