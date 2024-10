DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Gonçalo Quinaz: «Quando chegar a casa, é fazer as malinhas... Depois disto, é o melhor que tenho a fazer»

Carla Anes

Há 1h e 44min

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias revela o que os astros preparam para todos os signos em novembro, de 2024, Gonçalo Quinaz não fica muito contente com as previsões.