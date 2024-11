Gonçalo Quinaz revela conversa com José Condessa: «Deixa-me confessar que falámos no 'Dois às 10' e ele adora o programa»

Carla Anes

Ontem às 10:31

No «Dois às 10», fãs de José Condessa organizaram um concurso para eleger o sósia do ator e o próprio marcou presença no evento. E no dia antes deste concurso, João Condessa e Luisinha Oliveira marcaram presença num evento e tiraram as primeiras fotos oficiais juntos. O casal já não esconde a paixão e para o aniversário da sua amada, o ator abriu o coração e fez-lhe uma bela declaração nas redes sociais, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam o gesto.