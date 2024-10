DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Helena Sacadura Cabral tece rasgado e emocionante elogio a Cláudio Ramos

Carla Anes

Hoje às 11:29

No «Dois às 10», Helena Sacadura Cabral elogia largamente Cláudio Ramos que fica emocionado com as palavras da escritora.