Hilariante! Cláudio Ramos assusta Cinha Jardim, que acha que apareceu em site pornográfico

Carla Anes

Ontem às 10:29

No «Dois às 10», Cláudio Ramos provoca gargalhadas. Num contexto mais descontraído, típico do estilo de Cláudio Ramos, que frequentemente traz temas do quotidiano para conversas informais. Cláudio Ramos mencionou site com o intuito de fazer humor, comentando sobre a forma como a internet proporciona diferentes tipos de interações e encontros.