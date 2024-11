DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

História insólita de assalto - Paulo Santos revela onde estava o ouro roubado e deixa todos às gargalhadas

Carla Anes

Ontem às 12:52

No «Dois às 10», Vera de Melo, Psicóloga, Paulo Santos, Inspetor da PJ e Sofia Matos, Advogada, comentam as regras dentro das cadeias em Portugal. Paulo Santos partilha história caricata que deixa todos às gargalhadas, o inspetor revela que foi encontrado ouro roubado no sítio mais inesperado de sempre.