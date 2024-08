DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Homem foge para raptar os filhos e é apanhado dois anos depois

Hoje às 12:56

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par do caso de um pai que raptou os dois filhos após ter perdido a guarda dos mesmos, na zona da Marinha Grande. Segundo a notícia, os filhos foram-lhe retirados por falta de condições de higiene. A repórter Ticiana Xavier encontra-se no local e dá-nos todos os pormenores deste caso.