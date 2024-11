Hugo Gloss - O fenómeno brasileiro que chegou a Portugal

Carla Anes

Há 3h e 50min

No «Dois às 10», conhecemos melhor Bruno Rocha. Hugo Gloss é o alter ego de Bruno Rocha. O jornalista tornou-se conhecido do grande público através das redes sociais. Através delas dá as notícias mais frescas dos famosos e acompanha eventos internacionais, como é o caso dos Emmys. Só no Instagram tem mais de 21 milhões de seguidores.