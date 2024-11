Iara Rodrigues apresenta receita saudável e Cristina Ferreira assegura: «Fica incrível!»

Carla Anes

Há 1h e 38min

No «Dois às 10», a nutricionista Iara Rodrigues voltou a surpreender com uma nova receita saudável, desta vez para recriar uma sobremesa clássica: o tiramisù. Conhecido pelo seu sabor intenso e cremosidade, o tiramisù tradicional pode ser uma sobremesa calórica. No entanto, Iara desenvolveu uma versão mais leve, que preserva o sabor característico da receita original, mas com ingredientes mais saudáveis e baixos em açúcar e gordura.