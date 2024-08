DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Igor Marchesi acha que David Diamond tem «atitudes machistas»: «Senti que as meninas não tinham voz com ele»

Joana Sequeira

Ontem às 11:35

No «Dois às 10», recebemos Igor Marchesi, que foi expulso ontem do «Dilema». O ex-concorrente comenta a participação de David Diamond no programa e diz que este tem «atitudes machistas».