Igor Marchesi está apaixonado por Marie? O ex-concorrente do «Dilema» responde!

Ontem às 11:58

No «Dois às 10», recebemos Igor Marchesi, que foi expulso ontem do «Dilema». O ex-concorrente fala-nos da sua relação com Marie e diz-nos o que esta trouxe para a sua vida. Está apaixonado ou não? O nosso convidado esclarece tudo.