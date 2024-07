Imagens chocantes de detenção violenta criam desacordo em estúdio

Carla Anes

20 jun, 12:27

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o repórter Pedro ramos Bichardo a fazer o enquadramento do caso de um homem preso nas festas populares de Santa Maria da Feira, que acaba por falecer no posto da GNR. Vídeos revelam detenção polémica que terminou na morte do homem de 47 anos. Os nossos comentadores analisam o caso.