DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Imagens da mãe da mulher morta à facada pelo ex-marido a sair do tribunal chocam todos

11 jul, 13:21

No «Dois às 10», recordamos o caso de uma mulher que foi morta pelo ex-marido à facada, no Porto, em 2023. Agora, o homem foi condenado a 23 anos de prisão. Ticiana Xavier entrevista os pais da vítima, que entre lágrimas, reagem a esta condenação. A repórter recorda todos os detalhes deste crime de violência doméstica. Assistimos a imagens da mãe da mulher morta à facada pelo ex-marido a sair do tribunal. Os comentadores analisam esta condenação.