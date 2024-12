Incêndio destrói casa de 30 anos e arrasa Natal de família

Carla Anes

Ontem às 11:16

No «Dois às 10», Maria recorda com tristeza a dor que sente desde o dia do incêndio. Lembra o desespero dos netos encurralados no andar de cima. Confessa chorar todos os dias com saudades da sua casa.Perderam a casa onde viviam há 30 anos e onde passaram muitos momentos felizes. Para a filha Beatriz, a tragédia apagou memórias felizes e tirou o sentido do Natal.