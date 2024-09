Incêndio em Albergaria-a-Velha matou Eduardo, que tentava salvar as máquinas do patrão - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:52

No «Dois às 10», os incêndios que destruíram o nosso país na última semana deixaram marcas para sempre. Muitos perderam o sustento, outros as casas e alguns a vida. A notícia espalhou-se nas redes sociais: «Um individuo de nacionalidade brasileira perdia a vida nos incêndios para salvar máquinas a mando do patrão». Carlos Eduardo morreu carbonizado no país que escolheu para viver deixando para trás uma filha de um ano e o amor de Juliana.