Inês Aguiar: «Não há rivalidade entre mim e a minha irmã»

Carla Anes

Há 1h e 19min

No «Dois às 10», recebemos Inês Aguiar, a atriz conta já com 10 anos de carreira. Em breve, vamos poder vê-la novamente no pequeno e no grande ecrã como protagonista ao lado de Kelly Bailey e Margarida Corceiro.