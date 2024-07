DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Inês Aguiar sobre a carreira de atriz: «Nós ouvimos «nãos» todos os dias»

Carla Anes

Há 1h e 14min

No «Dois às 10», recebemos Inês Aguiar, a atriz começou a brilhar em frente às câmaras aos 16 anos e desde então nunca mais parou. Já lá vão 10 anos de carreira. Apesar de este não ter sido um sonho de criança, Inês Aguiar apaixonou-se pela profissão e, em breve, vamos poder vê-la novamente no pequeno e no grande ecrã. Inês Aguiar licenciou-se em medicina dentária mas a sua paixão é a representação.