Infeção grave leva José Castelo Branco ao hospital

Carla Anes

Há 1h e 55min

No «Dois às 10», José Castelo Branco, partilhou um vídeo onde deu conta de estar no hospital com uma «infeção brutal». Foi o filho Guilherme que explicou o que aconteceu.