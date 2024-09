DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Insólito! Ex-namorada de Ruben esteve presente em estúdio e mostrou-se surpresa com a relação do concorrente com Rita

Carla Anes

Ontem às 10:27

No «Dois às 10», partilhamos imagens do momento, na última Gala do «Secret Story 8», em que a ex-namorada de Ruben marcou presença em estúdio.