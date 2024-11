Isabel Figueira faz revelações inéditas sobre a novela «Cacau» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Há 3h e 48min

No «Dois às 10», ela é modelo, apresentadora e atriz recebemos Isabel Figueira. Aos 17 anos, brilhou pela primeira vez no mundo da moda e a partir daí nunca mais parou. Estreou-se no grande ecrã em 2001 e desde então apresentou vários programas de televisão. Mas Isabel é a mulher de muitos ofícios e deu cartas em vários projetos de ficção da TVI como “Massa Fresca”, “Valor da Vida”, “Amar Demais” e “Bem Me Quer”. Agora pode vê-la como Susana na novela «Cacau» uma enfermeira com um passado complicado e que cresceu sem saber quem era a verdadeira mãe dela. Este é já um dos papéis mais intensos que Isabel desempenhou e que a tirou da zona de conforto.