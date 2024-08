DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Isabel Silva desmente rumores sobre namoro. Cláudio Ramos questiona: «Estás a dizer que ela o fez para ser falada?»

Joana Sequeira

Hoje às 10:21

No «Dois às 10», comentamos uma notícia recente sobre Isabel Silva que desmentiu rumores sobre nova relação amorosa com André Maciel. Gonçalo Quinaz diz que a apresentadora induziu as pessoas em erro ao escrever uma determinada descrição na fotografia em que esta aparecia ao lado de André Maciel, e Cláudio Ramos reage.