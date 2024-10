DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Já se sabe o motivo da separação de João Palhinha e Patrícia Palhares! Saiba aqui

Carla Anes

Ontem às 10:11

No «Dois às 10», comentamos rumores do possível motivo da separação entre João Palhinha e Patrícia Palhares. O jogador de futebol e a influencer mantinham uma relação discreta, e a notícia da separação surpreendeu muitos dos seus seguidores. Apesar das especulações, ambos ainda não comentaram a razão do término da relação.