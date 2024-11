DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Jéssica Vieira esclarece conflitos com Renata: «Não me identifico!»

Carla Anes

Hoje às 11:37

No «Dois às 10», recebemos a concorrente expulsa na última gala do «Secret Story» Jéssica Vieira vive com a mãe, o padrasto e os irmãos. Afirma que a sua família é o seu pilar.

Já fez muita coisa na vida mas olha para o seu percurso de forma orgulhosa e positiva. Acredita que todos os obstáculos servem para a ensinar.É esteticista, profissão que adora, mas já foi peixeira e, apesar de ao início não distinguir uma sardinha de um carapau, confessa que foi muito feliz na peixaria.

Partilhamos imagens de alguns conflitos em que a ex-concorrente se envolveu dentro da casa, Jéssica partilha que não se identificou com algumas atitudes da concorrente Renata.