Joana Amaral Dias para Cláudio Ramos: «Calma, Cláudio!»

Carla Anes

Ontem às 12:30

No «Dois às 10», a psicóloga Joana Amaral Dias comenta detalhes do caso que está a chocar o país.Três pessoas mortas a tiro em rua de Lisboa. Atirador e cúmplices estão em fuga e Polícia Judiciária está a investigar. As vítimas terão sido baleadas na cabeça e morreram no local do crime. Os primeiros indícios apontam para um único atirador que terá tido ajuda para fugir do local, uma barbearia na Penha de França, em Lisboa.