Joana Diniz sobre o seu estado de saúde: «Se eu não tiver cuidado pode causar cegueira definitiva»

Carla Anes

Hoje às 11:30

No «Dois às 10», Joana Diniz relata momento em que perdeu a visão, conta que teve uma dor de cabeça horrível e caiu no chão aos gritos. Joana conta que tem uma massa no cérebro e está a fazer exames para descobrir o que tem.