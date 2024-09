Joana sobre o cancro nos intestinos: «Sentimos que temos prazo de validade»

Hoje às 11:28

No «Dois às 10», conhecemos a história de Joana Ramos. Joana revela que sentiu que o mundo dela parou quando aos 27 anos foi diagnosticada com cancro no intestino. A partir daí viu o seu corpo mudar, com um saco de colostomia e alguns sonhos que nem sabia que tinha a ficar pelo caminho… como ser mãe. Acaba de terminar os tratamentos e esperam-lhe cinco anos até ficar totalmente curada.