Joana Taful: «Foi cesariana de urgência no meio do trabalho de parto». Cláudio Ramos questiona: «Tiveste medo?»

Carla Anes

Hoje às 10:14

No «Dois às 10», Joana Taful, ex-concorrente do «Big Brother», foi mãe do seu quinto filho há um mês e hoje apresenta-nos a Maria da Pureza. O parto, que inicialmente parecia ser o mais fácil de todos, tornou-se um verdadeiro desafio. Joana Taful: «Foi cesariana de urgência no meio do trabalho de parto».