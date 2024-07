DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

João Oliveira sobre reencontro com Carolina Nunes: «Foi das melhores coisas que podia ter acontecido ali»

Carla Anes

24 jun, 11:37

No «Dois às 10», recebemos João Oliveira, o concorrente expulso na última Gala do «Big Brother 2024». João afirma que sempre foi muito frio e distante mas com Carolina Nunes é diferente.