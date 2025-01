João Ricardo e Joana Diniz têm futuro como casal?: «Acho que não têm nada a ver um com o outro»

Joana Sequeira

Ontem às 10:30

No «Dois às 10», iniciamos o programa com a presença dos nossos comentadores Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz, que fazem o rescaldo da última gala do «Secret Story - Desafio Final». Assistimos a imagens dos concorrentes João Ricardo e Joana Diniz dentro da casa mais vigiada do país. Os comentadores e os apresentadores reagem a esta dinâmica dos concorrentes.