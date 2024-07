DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Jorge Andrade, ex-futebolista, afirma: «Eu acho que a Cristina é uma das pessoas em Portugal que tem estrela»

Carla Anes

21 jun, 10:34

No «Dois às 10», recebemos Jorge Andrade e a mulher Ágata, o casal revela pormenores do dia do casamento.