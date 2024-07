DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Jovem mata colega de casa à facada

Carla Anes

Hoje às 12:45

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de u jovem que matou o colega de casa à facada. A vítima de, 51 anos, morreu em cima da cama com vários golpes.