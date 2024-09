DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Juiz Hélder Fragas sobre João Patrício: «Admiro-o tanto!»

Carla Anes

Hoje às 11:26

No «Dois às 10», Hélder Fráguas atribui o sucesso de «A Sentença» ao apresentador João Patrício e fala com carinho do apresentador.