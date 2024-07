Julieta descobriu que não podia ter filhos e o marido teve várias amantes na tentativa de ser pai - Veja a conversa completa

Carla Anes

5 jul, 11:30

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Julieta, uma mulher de garra que se prontificou a tomar conta da filha que o marido teve com a amante. Ouvimos a história de vida de Julieta através de Sandra, ela começa por contar-nos que Julieta é uma mulher de garra, uma mulher com M grande. Diz que nasceu na década de 40, numa aldeia e numa família humilde, tendo passado por dificuldades financeiras passou fome, andou descalça até muito tarde e não pôde estudar, pois começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Depois, por volta dos 15 anos, num bailarico, conheceu Reinaldo, o amor da vida dela namoraram cinco anos e casaram. Esta era uma união feliz, mas que começou a correr mal quando Julieta soube que não iria conseguir dar um filho ao marido. Reinaldo desejava muito ser pai e começou a ter alguns casos extraconjugais, o que em casa despoletou alguns episódios de violência verbal e também física… Julieta nunca abandonou o lar, mesmo sabendo de tudo. Um dia, soube que uma das amantes do marido havia engravidado e quando a criança nasceu, Reinaldo quis que ela conhecesse a bebé. Apesar da revolta, Julieta apaixonou-se e acabou por aceitar cuidar da menina como se filha dela fosse. A menina sempre soube que Julieta não era mãe biológica dela, mas isso nunca foi um problema sempre a teve como mãe e sempre foi a menina dos olhos dela.