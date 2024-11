Kelly Bailey, Inês Aguiar e Margarida Corceiro fazem novas revelações sobre a novela «A Fazenda»

Carla Anes

Há 2h e 13min

No «Dois às 10», recebemos as três irmãs da nova novela da TVI, «A Fazenda». Inês Aguiar, Kelly Bailey e Margarida Corceiro revelam como estão a ser as gravações de «A Fazenda», falam do ambiente nos bastidores, da amizade que criaram e levantam a ponta do véu sobre as suas personagens.