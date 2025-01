DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Leomarte reage a polémica e desabafa: «Fiquei rotulado por uma atitude menos boa»

Carla Anes

Hoje às 11:13

No «Dois às 10», recebemos Leomarte o 5º classificado do «Secret Story 8». Partilhamos alguns dos melhores moentos do concorrente dentro da Casa.

O ex-concorrente reage a polémica, comenta atitude que considera menos boa e justifica.