Liliana Filipa abre o coração: «Eles vão ser sempre a minha casa e o meu colo»

Carla Anes

Hoje às 10:41

No «Dois às 10», Liliana Filipa foi mãe pela primeira vez da pequena Ariel e, um ano depois nasceu o Santiago, fruto da relação com Daniel Gregório, com quem namora há dez anos.

Liliana Filipa revela detalhes da construção da sua casa com Daniel Gregório e fala dos filhos.