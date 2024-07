«Loucas das Viagens» partilham dicas para viajar com um orçamento pequeno

Carla Anes

Hoje às 10:49

No «Dois às 10», conhecemos Cristiana Ribeiro e Sara Oliveira, são primas e são loucas por viagens. Fuerteventura, Bucareste, Málaga, Egito, Ibiza, estes são apenas alguns dos destinos já visitados por Cristiana e Sara. O ano passado fizeram uma viagem por mês, sempre de mochila às costas seja inverno ou verão, explorar é com elas. Quem diria que só depois dos 20 anos é que estas «Loucas das Viagens» passaram, pela primeira vez, a fronteira portuguesa? É que até lá as férias de verão eram em família na cidade de Viana do Castelo Nascidas no mesmo ano, Cristiana e Sara cresceram juntas, frequentaram as mesmas escolas e foram sempre da mesma turma são amigas e primas em segundo grau, mas têm-se como verdadeiras irmãs.c