Lourenço Boa Nova surpreende todos a cantar o tema dos pais, «Lobo Mau»

Joana Lopes

12 jul, 10:03

No «Dois às 10», recebemos o casal mais divertido dos reality shows em Portugal, Rúben e Tatiana Boa Nova, e o filho, Lourenço, de 5 anos. Juntamente com o filho, o casal surpreende todos com uma atuação muito divertida ao som de «Lobo Mau».