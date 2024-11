Lowê já nasceu: Rita Pereira e Guillaume Lalung partilham momento emocionante

Carla Anes

Hoje às 10:03

No «Dois às 10», damos início às «Conversas de café» com a notícia de que Rita Pereira já foi mãe pela segunda vez. A novidade foi anunciada ontem. A atriz e publicou no Instagram uma fotografia ao lado do companheiro, Guillaume Lalung, com a bebé LOWÊ ao colo.