DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Lúcia sobre a filha: «O futuro dela está hipotecado enquanto não tomar a hormona do crescimento» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Há 2h e 42min

No «Dois às 10», conhecemos a história da pequena Ana Ísis Caeiro, contada pela mãe Lúcia Guerreiro.

Ana Ísis explica um desenho que pintou e a mãe refere que ama a filha, apesar de ter sonhado com algo diferente. Depois explica que a filha tem baixa estatura idiopática, intercalada com a filha que vai falando do que lhe chamam e que fica triste. Lúcia aborda ainda o vitiligo e partilha o episódio da piscina. Fala da exclusão a que a filha fica sujeita e da raridade da situação.

Ana Ísis diz que tem de tomar hormona de crescimento para crescer como os amigos.