Luísa Castel-Branco comenta declarações de Carolina Herrera: «A Cinha é uma exceção que confirma a regra»

Carla Anes

Ontem às 10:27

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam as mais recentes declarações da designer Carolina Herrera conhecida pelas opiniões firmes e diretas sobre estilo, elegância e comportamento feminino. Herrera defende que as mulheres com mais de 50 anos, devem abraçar a maturidade com dignidade, evitando tentar parecer mais jovens. Assim sendo depois dos 50 as minissaias são uma escolha errada, deve-se trocar o biquíni pelo fato de banho e calças de ganga rasgadas são para excluir do guarda-roupa.