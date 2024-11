DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Luísa Castel-Branco: «Eu quero falar da Renata!» - Saiba a opinião da comentadora

Hoje às 10:47

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz estão reunidos para comentar a última Gala do «Secret Story».Luísa Castel-Branco revela que gosta muito do jogo da concorrente Renata.