Luísa Castel-Branco revela: «Desta vez votei, fartei-me de gastar dinheiro»

Carla Anes

Hoje às 10:08

No «Dois às 10», recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para comentarem tudo sobre a 15ª Gala do «Secret Story» que ficou marcada com a expulsão de João Ricardo e Maycon.