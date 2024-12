DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Luísa Castel-Branco sobre as redes sociais: «Alguma coisa está de errado na sociedade»

Carla Anes

Hoje às 10:13

No «Dois às 10», recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para comentarem tudo sobre a 15ª Gala do «Secret Story» que ficou marcada com a expulsão de João Ricardo e Maycon.

Diogo Alexandre foi o primeiro salvo da noite com 44‰ dos votos.