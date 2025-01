DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Luísa Castel-Branco sobre concorrente do «Secret Story - Desafio Final»: «É a minha preferida!»

Carla Anes

Ontem às 10:43

No «Dois às 10», reunimos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para comentarem tudo sobre as Galas deste fim de semana do «Desafio Final».

Luísa Castel-Branco assume quem é o seu concorrente preferido do «Desafio Final».