Luísa Castel-Branco sobre concorrente do «Secret Story»: «É uma pessoa muito estranha (...) que provavelmente vai chegar à final!»

Carla Anes

Ontem às 10:11

No «Dois às 10», partilhamos imagens do concorrente do «Secret Story 8» Diogo Alexandre, os nossos comentadores analisam estratégia de jogo do concorrente.